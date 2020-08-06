الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لإنبي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة إنبي.
كان الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، منح لاعبي القلعة الحمراء راحة من التدريبات أمس الأربعاء، على أن يستأنف الفريق مرانه اليوم الخميس.
يستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري، التي تقام مساء الأحد المقبل، وكان آخر مران للفريق قويًا واشتمل على جانب بدني وخططي وتقسيمة بطول الملعب «ترايماتش».
ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر غدٍ الجمعة عقب نهاية المران الصباحي، وذلك ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد إجراء مسحات طبية لفرق الدوري قبل المباريات الرسمية.
وعلى جانب آخر، فجر مصدر مسئول باتحاد الكرة، مفاجأة مدوية بشأنمستقبل رمضان صبحي، لاعب الأهلي، مع الفريق هذا الموسم.
أكد المصدر أن رمضان صبحي لا يحق له المشاركة مع الأهلي باقي مباريات الدوري خلال الموسم الجاري.
وتابع، أن مد عقود اللاعبين المعارين غير ملزم للاتحادات الأهلية، وبالتالي فإن اللاعب لن يتمكن من المشاركة مع الأهلي في المباريات، سواء الدوري، أو الكأس، أو دوري أبطال أفريقيا.
وواصل، أن الأهلي كان يجب أن يتواصل مع اتحاد الكرة وهيدرسفيلد حتى يخطرهما بمد إعارة اللاعب، وهو ما لم يحدث.
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