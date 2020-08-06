أسوان يُجرى مسحة كورونا غدًا استعدادًا لمواجهة المقاصة

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان والجهاز الفني، بقيادة أحمد كشري، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، غدًا الجمعة، استعداداً لمواجهة فريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل 9 أغسطس، في اللقاء المؤجل للجولة الـ18 بالدوري الممتاز، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

عقد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم

بنادى أسوان، محاضرة فنية للاعبي الفريق، خلال المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وحرص الجهاز الفني لأسوان على أن يكون حضور اللاعبين في المحاضرة طبقاً للإجراءات الاحترازية.

وركز كشري خلال محاضرته الفنية على شرح إيجابيات وسلبيات المباريات الودية التي خاضها أبناء الجنوب، استعداداً لضربة البداية بعد استئناف

الدوري، التي من المقرر أن تجمع تماسيح النيل بفريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل 9 أغسطس.

واستأنف أسوان تدريباته السبت الماضي، استعدادًا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك والتي امتدت ليومين بقرار من أحمد كشري مدرب الفريق، وذلك بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبي.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر سبعة لقاءات، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.