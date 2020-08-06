رياضة | المقاصة يتمسك بعودة رجب عمران

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة يتمسك بعودة رجب عمران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مسؤولو نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، إدارة نادي وادي دجلة، بعودة رجب عمران لاعب الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

وخاطب الفريق الفيومي نظيره الدجلاوي، وطالبه باستعادة اللاعب وإنهاء إعارته مع الفريق، وعودته مرة أخرى بناءً على طلب من إيهاب جلال المدير الفني، بالموسم الجديد.

وحاول فريق دجلة، التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية خاصةً أنه من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، إلا أن المقاصة رفض العرض المقدم لرحيله.

وظهر اللاعب بمستوى مميز مع الغزلان الصفراء، وشارك معهم في 16 مباراة ما بين كأس ودوري، ونجح في إحراز 6 أهداف.