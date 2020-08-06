رياضة | إشبيلية يهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إشبيلية يهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادى إشبيلية الأسباني سباق التعاقد مع اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي المحترف ضمن صفوف نادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي و المعار حاليا لصفوف النادى الأهلي.

وذكرت تقارير صحفية أن وكيل اللاعب الدولي المصري يعلم كافة التفاصيل الخاصة بعرض نادي اشبيلية الإسباني لضم رمضان صبحي هذا الصيف ولكن لن يتم الإعلان عن أي تفاصيل حاليًا احتراما للنادي الأهلي الذي يلعب فيه على سبيل الإعارة من صفوف النادى الإنجليزي.

ويعتبر إشبيلية هو النادى الرابع الذي يرغب فى ضم رمضان صبحي هذا الصيف بعد أولمبياكوس اليوناني و أودينيزي الإيطالي بالإضافة إلى نادى أولمبياكوس اليوناني.

وأعلن نادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي انه مستعد لبيع اللاعب الدولي المصري هذا الصيف نهائيا بعد انتهاء إعارته من صفوف النادى الأهلي الذي يرغب أيضا فى الحفاظ على اللاعب.