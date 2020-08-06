رياضة | رينيه فايلر يطالب بعودة نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يطالب بعودة نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار نجم الفريق المعار في إعارته، وعودته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فايلر لإدارة المارد الأحمر، ضرورة استعادة عمار حمدي المعار إلى طلائع الجيش، من إعارته خارج صفوف الأهلي في نهاية الموسم، موضحًا أهمية تواجده في صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

ويلعب عمار حمدي ضمن صفوف طلائع الجيش منذ يناير الماضي ولمدة 6 أشهر، إلا أن المدرب السويسري يرغب في عودة اللاعب نظرًا لتألقه وحاجته إلى خدمته.

وكان اللاعب تلقى خلال الأسابيع الماضية عرضين للإعارة من ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري، إلا أن اللاعب يفضل الإنتقال إلى صفوف الاتحاد في حال عدم عودته للمارد الأحمر.