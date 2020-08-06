رياضة | خبير لوائح يكشف مفاجأة عن أزمة نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خبير لوائح يكشف مفاجأة عن أزمة نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد بيومي، خبير اللوائح الخاصة بكرة القدم، عن تطورات أزمة نادي القرن والملف الذي قدمته إدارة نادي الزمالك للاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة.

وقال بيومي في تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت"، قائلا "قررت الإنسحاب من ملف من قضية نادي القرن بسبب الاختلاف مع إدارة نادي الزمالك".

وتابع: "وضعنا بعض الشروط من أجل القيام بها ولكن إدارة الزمالك لم تقم بتنفيذها ولذلك قررت عدم التواجد ضمن اللجنة التي تم تشكيلها".

Advertisements

وأضاف: "لا توجد هناك أي خلافات بيني وبين إدارة الزمالك، ولكن قراري كان واضحاً منذ البداية وهو الدفاع عن حقوق النادي بدون الحصول على أي ماديات".

وأكمل: "انسحابي لا يعني أن موقف الزمالك في هذا القضية ضعيف، ولكن حق الزمالك واضح وتحدثت عنه كثيرا، وإدارة الزمالك تعلم أسباب رحيلي عن تولي هذا الملف".

وتوعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتقديم ملف شامل إلى الاتحادين الأفريقي والدولي، من أجل الحصول على حق النادي في لقب "نادي القرن".