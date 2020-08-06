رياضة | كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عدم استعادة خدمات نجم الفريق المعار بالموسم الجديد.

وقرر كارتيرون، استمرار أحمد رفعت الفريق لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، في إعارته أو عرضه للبيع النهائي لعدم الحاجه الفنية.

وأبلغ المدرب الفرنسي، إدارة ناديه بقراره تجاه اللاعب، خاصةً أنه يمتلك عدد من الأسماء القوية في مركزه وهو ما يصعب من مهمة التواجد في التشكيل الأساسي.

ويسعى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في تمديد إعارة اللاعب أو الحصول على خدماته بصفة نهائية، إلا أنه لم يتوصل لأي اتفاقات حتى الآن مع القلعة البيضاء.