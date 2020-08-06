رياضة | الزمالك VS المصري.. ماذا يقدم كارتيرون ضد العشري وزعيم القناة (أرقام)

يستضيف ستاد "برج العرب" بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، مواجهة نارية ستجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار استئناف البطولة مجددًا بعد توقفها منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وحصد الـ3 نقاط، حيث يرغب الأبيض الاستمرار في المنافسة على صدارة البطولة، بينما يبحث الفريق البورسعيدي تحسين مركزه في الترتيب.

أرقام "كارتيرون" في مواجهة المصري وطارق العشري:

Advertisements

ويقود الزمالك في مباراته اليوم ضد المصري المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي يتفوق على الفريق البورسعيدي ومدربه طارق العشري في تاريخ مواجهاتهما السابقة، حيث تقابل معهما في 3 مباريات فاز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراة ولم يخسر أي مباراة ضدهما.

وسبق والتقي "كارتيرون" مع المصري البورسعيدي في مباراتين بالدوري الممتاز، الأولي خلال قيادته لفريق وادي دجلة موسم 2015/2016 وتعادل الفريقين سلبيًا، أما الثانية كانت خلال توليه تدريب الأهلي وفاز بهدفين دون مقابل في موسم 2018 / 2019.

بينما تقابل المدرب الفرنسي مع طارق العشري مدرب المصري البورسعيدي الحالي في مباراة وحيدة، جمعت الزمالك مع حرس الحدود الذي كان يشرف على تدريبه "العشري" وذلك في الجولة الـ16 من النسخة الحالية من الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض 2-0.