رياضة | عاجل.. برشلونة يعلن عن الصفقة الرابعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يعلن عن الصفقة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني الصفقة الرابعة خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه لموسم 2020/2021.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا أعلن فيه التعاقد مع جوستافو مايا صاحب الـ19 عامًا ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساو باولو البرازيلي.

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ووقع مايا على عقد لمدة 5 سنوات تنتهي في يونيو 2025، وسيتم وضع شرط جزائي في عقد البرازيلي قيمته 300 مليون يورو على أن يتقاضى ساو باولو نظير 4.5 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب لبرشلونة B.

وتعاقد برشلونة مع ترينكاو (من سبورتنج براجا) وماتيوس فيرنانديز (بالميراس) وميراليم بيانيتش (يوفنتوس).