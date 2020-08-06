رياضة | بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من تخفيف عقوبته في الفترة المقبلة.

تصريحات الشوربجي عن تخفيف عقوبة كهربا

وتحدثت المستشار عادل في تصريحات إذاعية: "لجنة الاستئناف القرار فيها نهائي ولا يجوز الطعن فيه، ولكن يجوز تقديم التماس لمجلس إدارة اتحاد الكرة لأن اللوائح لا تمنع ذلك".

وتابع: " في حال تقدم الأهلي بتقدم التماس لاتحاد الكرة، وسيتم إحالته إلى لجنة الاستئناف، ولكن في حالة وجود جديد في الالتماس سيتم بحث الأمر، وفي حالة وجود أدلة لتخفيف العقوبة سيتم بحث الأمر، وإصدار القرار النهائي.

وأردف: "لابد أن يكون هناك أشياء جديدة في التماس النادي الاهلي، ومن حق أي نادٍ تقديم الالتماس، لا يوجد ما يمنع أي نادٍ من تقديم التماس لتخفيف عقوبة أي لاعب أو إداري أو مدرب".

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وعن موقف عمرو الجنايني علق الشوربجي: "عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أعلن موقفه من رفض الالتماس".

وواصل: " الالتماس غير التظلم.. لا يجوز لأي نادٍ تقديم تظلم جديد، وقرار اللجنة نهائي ولا رجوع فيه، ولكن حال وجود أمر لم يكن مطروحًا، يمكن النظر في أمر العقوبات التي تم توقيعها".

وأكمل: "الالتماس مثل “طلب عفو”، وعلى سبيل المثال مشكلة المحلة والترسانة قديما بعد شطب لاعبين، وتم تقديم التماس وتخفيف العقوبات من جانب اتحاد الكرة".

واستمر: "الالتماس لا يقدم للجنة الاستئناف ولكن يقدم إلى اتحاد كرة القدم، وإذا تقدم التماس وكانت هناك أسباب جديدة يتم تحويله إلى اللجنة، وهو ما ذكره عمرو الجنايني بشكل رسمي، لأنه لا يوجد أسباب جديدة".

وأتم: "ما هو السبب الجديد الذي سيدفع الأهلي لتقديم الالتماس؟”.. اتحاد الكرة لو تسلم خطاب رسمي من أجل تخفيف العقوبة سينظر فيه، ومن الوارد أن يقوم بحفظ الأمر ولا يرسله إلى لجنة الاستئناف للنظر فيه".