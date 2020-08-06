رياضة | رسميا.. بيع نادي روما بـ591 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. بيع نادي روما بـ591 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي أنه توصل لاتفاق رسمي مع مجموعة فريدكين الأمريكية، من أجل بيع "الجيالوروسي".

جاء في البيان ما يلي: "تعلن شركة روما عن توقيع اتفاقية شراء الأسهم الملزمة مع شريكة فريديكين جروب، والتي بموجبها سوف يبيع النادي حصته، وبعض الأعمال التجارية ذات الصلة إلى مجموعة فريدكين، بما في ذلك الأموال التي تم إتاحتها لدعم رأس مالها المخطط لها، وسوف يتولى فريدكين بعض الالتزامات المتعلقة بالنادي".

وأضاف البيان: "سيتم تنفيذ الصفقة من خلال البيع الكامل لحصص روما لصالح فريدكين بما يعادل 86.6% من رأس مال النادي منها مساهمة مباشرة بنسبة 3.3% من رأس المال واستثمار غير مباشر، بما يوازي 83.3% مملوكة لروما من خلال شركتها الفرعية بسعر شراء قدره 0.1165 يورو لكل سهم".

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وتابع: "تنص المعاملة على أن فريدكين سيحصل على 100% من جميع أسهم رأس المال بالشركات، في مقابل دفع 591 مليون يورو، ومن المتوقع إغلاق الصفقة بحلول نهاية أغسطس 2020، حيث تخضع للشروط القياسية لهذا النوع من المعاملات ويحق لروما إنهاء الاتفاقيات الموقعة، وخصم المبلغ المدفوع كضمان لرسوم الإنهاء، وفي حال عدم إتمام المعاملة حتى 17 أغسطس المقبل أو قبل هذا التاريخ وهي المدة التي وضعها روما".

كما يحق لروما وفريدكين إنهاء الاتفاقية الموقعة من دون الاحتفاظ بأي رسوم إنهاء وذلك في حال عدم إتمام الصفقة بحلول 31 أغسطس.

وسيؤدي إتمام الصفقة إلى التزام فريدكين بإطلاق عرض عام إلزامي على الأسهم القائمة بالنادي والتي تمثل 13.4% من رأس المال وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.