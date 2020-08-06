رياضة | الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم يعلن وفاة رئيسه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم يعلن وفاة رئيسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم وفاة رئيسه خيسوس بيرارينيلي والذي تم القبض عليه منذ 14 يوما على خلفية قضايا فساد.

تعرض بيراردينيلي (61 عاماً) لإغماء بعد ساعات من القبض عليه، ليودع وحدة العناية المركزة بإحدى مستشفيات كاراكاس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم عبر تويتر: "نؤكد بكل ألم وفاة المهندس خيسوس بيراردينيلي الذي كان رئيساً للاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، خالص تعازينا لذويه وأصدقاءه في هذه الخسارة الأليمة لكرة القدم الوطنية".

ولا تزال ملابسات الوفاة غير معلومة، نظراً لأن الاتحاد لم يكشف عن معلومات في هذا السياق، رغم أن بيراردينيلي كان مريضاً بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الكلى.