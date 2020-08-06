شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات ثمن نهائي الدوري الأوروبي اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُستكمل اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 «ثمن النهائي» لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بإقامة 5 مباريات حاسمة في استكمال أطراف الدور ربع نهائي للبطولة القارية.

وتأهلت أمس، أندية إنتر ميلان، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، وشاختار، إلى ربع النهائي، الذي ستلعب منافساته بألمانيا حتى المباراة النهائية المقررة في 21 أغسطس.

وجاءت أبرز مباريات اليوم، على النحو التالي:

بايرن ليفركوزن ضد جلاسكو رينجرز: 6.55، على قناة beIN SPORTS HD2.

إشبيلية ضد روما: 6.55، على قناة beIN SPORTS HD1.

بازل ضد إنتراخت فرانكفورت، 21.00، على قناة beIN SPORTS HD4.

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ولفرهامبتون ضد أولمبياكوس: 21.00، على قناة beIN SPORTS HD3.