شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رشوان يشارك فى افتتاح الدورة التدريبية الإفتراضية الإقليمية للأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك أيقونة الجودو الأولمبية محمد على رشوان، بكلمة افتتاحية في الدورة التدريبية الأقليمية الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM والتى تتناول أساسيات تدريب الجودو للاعبين في ضوء العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص ، والتى يشارك فيها عدد كبير من المدربين والمدربات من مختلف الدول العربية و يشرف عليها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى ويقوم الاولمبياد الخاص المصرى بتنظيمها وذلك يوم 10 أغسطس .

ويأتى حرص أيقونة الجودو الأوليمبي محمد رشوان، على المشاركة في هذه الدورة دعماً منه لحركة الأولمبياد الخاص والدور الذى تقوم به فى خدمة رياضات ذوي الإعاقة الفكرية ، ومن بينها رياضة الجودو ، حيث تسعى الرئاسة الاقليمية الى نشر تلك الرياضة لتحفيز برامج المنطقة على المشاركة فى الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 بأكبر عدد من الدول واللاعبين .

ويستكمل البطل الأوليمبى محمد رشوان منذ اعتزاله 1992 ، العمل على نشر تلك الرياضة ، حيث اتجه بعد اعتزاله ليكون حكماً دولياًَ ، وعضواَ في اللجنة الفنية لاتحاد الجودو المصري ، وكان انجازاته كلاعب إلى جانب الميدالية الفضية التي في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس ،ميدالية ذهبية ببطولة افريقيا ، 3 ميداليات ذهبية دورة الألعاب الأفريقية ، 3 ميداليات ذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ، 2 ميدالية ذهبية بطولة العالم العسكرية ، ميدالية ذهبية بطولة سويسرا ، ومن الميداليات الفضية والبرونزية في بطولات العالم العسكرية وبطولات مختلفة في العديد من دول العالم ، شارك كحكم في 6 بطولات عالم ودورتين أولمبيتين والعديد من البطولات الدولية والافريقية.