شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة في بيان رسمي: نشكر كل من ساهم في عودة الدوري.. والعقوبات سارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، قبل ساعات من استئناف بطولة الدوري الممتاز، وجهت من خلاله الشكر لكل الهيئات التي ساهمت في عودة النشاط الرياضي.

وقال الاتحاد في بيانه: بمناسبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الهيئات ذات الصلة وفي مقدمتها السيد رئيس مجلس الوزراء على قرار عودة النشاط الرياضي، كما يخص بالشكر كل من وزيري الشباب والرياضة والصحة، وجميع الجهات والهيئات ذات الصلة التي سارعت للاستجابة إلى دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تعود الحياة مجددا مع الالتزام بتقديم كافة أنواع الرعاية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأضاف البيان: الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يذكر بكل فخر واعتزاز ما أنجزته الدولة المصرية لنصل إلى هذه الحالة الإيجابية في وقت ظن فيه الكثيرون استحالة هذه العودة مجددا، ونحن نذكر ذلك فإننا في الوقت نفسه ننعي كل ضحايا هذا الفيروس اللعين ونشد على أيدي أحبائهم.

كما يهم الاتحاد المصري لكرة القدم، بهذه المناسبة التأكيد على عودة المسابقة الأولى المحلية للكرة المصرية بكامل وهجها وعزمه الأكيد على إنهائها بإذن الله بكل جدية واحترام للكرة المصرية التي تستحق من جميع العاملين بها أن تتضافر جهودهم لتحقيق هذا الهدف.

واختتم الاتحاد بيانه مشددًا على أن هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به مسابقة الدوري لهذا الموسم 19-2020، لن يثني الاتحاد المصري أو أي من لجانه وإدارته التي تشارك في تنظيم المسابقة عن التمسك بمبادئ العدالة والنزاهة التي بدأت على أسسها، وفي مقدمتها سريان جميع العقوبات المفروضة قبل التوقف الاضطراري للنشاط.

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