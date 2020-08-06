شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن عن صفقة برازيلية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع اللاعب الشاب وستافو مايا نجم ساو باولو البرازيلى، حتى 30 يونيو 2025. وأضاف النادي عبر موقعه الرسمي أن المبلغ الإجمالي لصفقة مايا بلغت 4.5 مليون يورو، ويبلغ جوستافو مايا من العمر 19 عامًا . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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