شكرا لقرائتكم مفاجأة .. رمضان صبحي يرفض البقاء في الأهلي بسبب عرض أوروبي كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاجئ رمضان صبحي لاعب الأهلي المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي إدارة القلعة الحمراء برغبته في العودة لأوروبا وعدم البقاء في الدوري المصري رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته في البقاء مع الأهلي بل وطالب مسئولو النادي بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشراؤه نهائياً بعد إنتهاء الإعارة ، وفي هذا الشأن ، علم "الخليج 365" أن الأيام الماضية شهدت تراجع واضح من جانب رمضان صبحي في مسألة بقاؤه مع الأهلي حيث أكد اللاعب لمسئولو القلعة الحمراء أنه يرغب في العودة لأوربا بهدف خوض تجربة إحترافية جديدة يأمل أن يكون التوفيق حليفه فيها بعكس ما حدث له في تجربتي ستوك سيتي وهيدرسفيلد الإنجليزيين.

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إدارة الأهلي كانت تتواصل بشكل مُكثف مع نظيرتها في هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي خاصة بعدما أعلن النادي الإنجلبيزي رفضه تمديد إعارة اللاعب التى إنتهت في 30 يونيو الماضي وطلب هيدرسفيلد من الأهلي تقديم عرض رسمي لشراء اللاعب وهو ما حدث خلال الأيام الماضية حيث كثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم لحسم الصفقة حتى يتمكّن النادي من الإستفادة باللاعب محلياً وأفؤيقياً في الفترة المقبلة لأنه لن يُشارك إذا لم يتم شراؤه نهائياً.

ووسط محاولات حمراء لشراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد وبينما كانت المفاوضات في مراحلها الجادة أعلن رمضان صبحي لإدارة الأهلي أنه يرغب في العودة لأوربا خاصة وأن لديه عرض أوربي من نادً كبير سينجح من خلاله في تقديم نفسه بشكل جيد وأفضل من تجربتي ستوك سيتي وهيدرسفيلد.