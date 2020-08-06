شكرا لقرائتكم جون أنطوى يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الخميس الغانى جون أنطوى، مهاجم نادى بيراميدز، بعيد ميلاده رقم 28 حيث أنه من مواليد 6 أغسطس 1992فى منطقة سيكوندي تاكورادي، بغانا.

وانهالت العروض من الأهلى والزمالك على النجم الغانى ومن الأندية الخليجية للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة,

وقدم أنطوى إلى بيراميدز بشكل رسمي بعدما أنهى إجراءات التعاقد مع فريقه السابق مصر المقاصة إلى بيراميدز في صفقة بلغت قيمة 25 مليون جنيه، بعدما كان جون أنطوى قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الزمالك بعدما وافق أيضًا المقاصة إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد وهو ما أدى إلى الصفقة توقفت.

يخضع الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لبرنامج تأهيل علاجى مكثف فى الفترة الحالية، من أجل تجهيزه لقيادة هجوم الفريق السماوى، فور عودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيواجه بيراميدز نظيره طنطا يوم 10 أغسطس المقبل فى الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى الى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

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ويعانى جون أنطوى من مزق في عضلات القفص الصدري وهي الإصابة التي سيغيب بسببها لمدة أسبوع عن الملاعب، حيث يحرص الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية ليصبح مؤهل للمشاركة فى الدورى فور عودته.

وغاب أنطوى عن مواجهة بيراميدز والزمالك الودية، الخميس، على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد، أحرزه رجب بكار فى الدقيقة 73.