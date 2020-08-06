شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المصري .. السقا يكشف كواليس مفاجأة الفريق البورسعيدى الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى، عن كواليس مفاجأة فريقه لنادى الزمالك فى مباراة اليوم بالدوري ، مؤكدا فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت أف أم :"بعض الناس تتحدث عن وجود غيابات قوية للزمالك فى مباراة اليوم مع المصرى ولكن يبقى تى شيرت الزمالك تقيل أوى وأى لاعب يلبسه بيكون نجم بين يوم وليلة ، وكل بدلاء الفريق الأبيض نجوم لايشق لهم غبار وقادرون على التواجد فى أى مباراة بسهولة لذا ننظر للمباراة بأهمية كبيرة".

وتابع عبد الظاهر السقا:" طارق العشرى المدير الفنى للمصرى ذاكر كويس فريق الزمالك فضلا عن كونه مدرب مجتهد يجيد قراءة الخصم وصاحب شخصية قوية ويجيد تحفيظ لاعبيه ادوارهم فى الملعب وهذا مالاحظته فى الايام السابقة"

ويضيف المدير الرياضى للمصرى :" سوف نمنح الفرصة للناشئين فى مباراة الزمالك ، فلقد كشفت لنا فترة التوقف والوديات امتلاك المصرى مواهب مميزة للغاية فى قطاع الناشئين على رأسهم أحمد يوسف المدافع وزياد صانع الالعاب الموجود فى منتخب الشباب ومهند المهاجم وهم لاعبون مميزون وأصحاب شخصية قوية قد يكونوا مفاجأة المصرى للزمالك الليلة".

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وعن طريقة اللعب أمام الزمالك قال عبد الظاهر السقا ضاحكاً :" هنزهق الزمالك اليوم والمباراة ليست سهلة لنا أو لهم ".

وتنطلق في الثامنة من مساء اليوم أول مباراة رسمية في الدوري عقب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في ايقاف النشاط لما يزيد عن 100 يوما ، حيث يلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في استاد برج العرب ضمن مؤجلات الاسبوع الـ14 للدوري . مباراة اليوم تحمل أهمية كبري للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك وذلك علي الرغم من قلة فرص الزمالك في الحصول علي لقب الدوري ، حيث يرغب كارتيرون في تجربة أكبر عدد من لاعبيه وتجهيزهم من خلال المباريات الرسمية ، استعدادا للمباراة الأهم من وجهة نظر الزمالك وهي مواجهة الرجاء المغربي والمقرر لها سبتمبر المقبل في دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أما بالنسبة للمصري فقد نجح طارق العشرى المدير الفنى للفريق فى إيصال اللاعبين لأعلى فورمة للمباريات بعدما خاض معسكرا ناجحا ببرج العرب لمدة 10 أيام خاض فيه أربع مباريات واستطاع عمل توليفة جديدة من اللاعبين بالإضافة لتأهيل بعض اللاعبين المصابين على رأسهم أحمد مسعود حارس المرمى وعماد فتحى العائد من إصابة بالرباط الصليبى ، ويعول العشرى كثيرا على لاعبى الحرس القديم بصفوف الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعينه على التقدم خطوة نحو المنافسة على المربع الذهبى خاصة وأن الفريق مازال لديه مباراة أخرى مؤجلة وفى حالة الفوز بهما سيدخل بقوة زمرة الأندية التى تنافس على المربع الذهبى .

وعقد طارق العشرى أكثر من جلسة مع اللاعبين وحثهم على بذل أقصى ما فى وسعهم خلال تلك المباراة من أجل خطف الثلاث نقاط فى ظل الغيابات الكثيرة داخل صفوف الفريق الأبيض والتى تجعل المباراة فى المتناول ، فى الوقت الذى يغيب في الثنائى مفتاح طقطق وسعيدو صنبورى من المصرى لعدم الالتزام ورغبة العشرى فى وضع حد لتلك الحالة قبل الدخول فى زمرة مباريات الدورى .