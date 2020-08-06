شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن سلبية مسحات لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبلغت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، الجهاز الطبي لنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، سلبية جميع مسحات، فيروس كورونا، التي سحبت من لاعب الزمالك استعداداً لمواجهة المصري.

ويلتقي الزمالك، مع المصري، مساء اليوم على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالأسكندرية، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر للدوري.

وأعلنت اللجنة الطبية، في وقت سابق، سلبية جميع العينات التي خضع لها لاعبو المصري أيضا.