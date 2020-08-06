شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك مع المصري والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بعد عودة المباريات التي توقفت بسبب جائحة كورونا. وتقام المباراة الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت. ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة، أما المصري فيوجد بالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 20 نقطة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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