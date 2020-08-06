شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدعو الاطباء لحضور مباريات الدوري بالتنسيق مع وزارة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة أن الجبلاية قررت دعوة الاطباء لحضور مباريات الدوري من الملعب تكريماً لهم على دورهم المؤثر فى أزمة كورونا ، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت أف أم :" اتحاد الكرة وجه الدعوة لكل الاطباء بجمهورية مصر العربية لحضور مباريات الدوري فى الملعب بالتنسيق مع وزارة الصحة تكريماً للجيش الابيض على مجهوداته الكبيرة فى أزمة جائحة كورونا".

ويضيف محمد سلطان :"هناك اجتماعات مستمرة بين لجان اتحاد الكرة للوصول لقرارات عادلة ولصالح كل الفرق حال حدوث أى أزمة تعكر صفو المسابقة ، نهدف للوصول لبر الامان دون أية خسائر تذكر وهذا لن يتحقق سوى بالعدالة وتكافؤ الفرص ومنظومة طبية وصحية تحافظ على كل الارواح".

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم أول مباراة رسمية في الدوري عقب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في ايقاف النشاط لما يزيد عن 100 يوما ، حيث يلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في استاد برج العرب ضمن مؤجلات الاسبوع الـ14 للدوري . مباراة اليوم تحمل أهمية كبري للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك وذلك علي الرغم من قلة فرص الزمالك في الحصول علي لقب الدوري ، حيث يرغب كارتيرون في تجربة أكبر عدد من لاعبيه وتجهيزهم من خلال المباريات الرسمية ، استعدادا للمباراة الأهم من وجهة نظر الزمالك وهي مواجهة الرجاء المغربي والمقرر لها سبتمبر المقبل في دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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أصدرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بياناً رسمياً، منذ قليل، بمناسبة عودة مسابقة الدورى اليوم بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت خلاله تقديم الشكر لكل الجهات المعنية لعودة الحياة الطبيعية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووعدت بتحقيق العدالة لإنهاء المسابقة فى موعدها.

وجاء نص البيان كالتالى: "بمناسبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الهيئات ذات الصلة وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء على قرار عودة النشاط الرياضي ، كما يخص بالشكر كل من وزيري الشباب والرياضة والصحة وجميع الجهات والهيئات ذات الصلة التي سارعت للاستجابة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تعود الحياة مجددا مع الإلتزام بتقديم كافة أنواع الرعاية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يذكر بكل فخر واعتزاز ما أنجزته الدولة المصرية لنصل إلى هذه الحالة الإيجابية في وقت ظن فيه الكثيرون استحالة هذه العودة مجددا ، ونحن نذكر ذلك فإننا في الوقت نفسه ننعي كل ضحايا هذا الفيروس اللعين ونشد على أيدي أحبائهم .

كما يهم الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه المناسبة التأكيد على عودة المسابقة الأولى المحلية للكرة المصرية بكامل وهجها وعزمه الأكيد على انهائها بإذن الله بكل جدية واحترام للكرة المصرية التي تستحق من جميع العاملين بها أن تتضافر جهودهم لتحقيق هذا الهدف.

إن هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به مسابقة الدوري لهذا الموسم 19-2020 لن يثني الاتحاد المصري أو أي من لجانه وإدارته التي تشارك في تنظيم المسابقة عن التمسك بمبادئ العدالة والنزاهة التي بدأت على أسسها ، وفي مقدمتها سريان جميع العقوبات المفروضة قبل التوقف الاضطراري للنشاط.