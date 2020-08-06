شكرا لقرائتكم مهاجم الإسماعيلي يكشف عن أسباب تأخر عودته للقاهرة من أوغندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الأوغندى باتريك كادو مهاجم الإسماعيلى مسئولى ناديه بإستمرار تعليق رحلات الطيران فى بلاده بسبب جائحة كورونا الأمر الذى يعيق عودته للقاهرة حتى الآن ، وتسبب الثلاثى همام طارق وباتريك كادو وشيلونجو لاعبو الإسماعيلى فى إثارة حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاسيما أن الثلاثى أخطروا الجهاز الفنى أنهم لا يتدربون سوى التدريبات البسيطة فى المنزل بينما أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق أنه يتدرب فى الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنياً وبدنياً للظهور فى تشكيلة الفريق الأصفر حال عودته للقاهرة، بينما لايزال موقف الثلاثى الآخر مثار حيرة لجهاز الإسماعيلى لاسيما أن الفريق قارب على نهاية فترة الإعداد.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

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وقرر مسئولو النادى الإسماعيلى تصعيد أزمة تأخر عودة اللاعبين الأجانب للقاهرة لمسئولى اتحاد الكرة، لاسيما أن الدراويش اقترب من نهاية فترة الإعداد والمباريات الودية التى خاضها الفريق استعداداً لعودة بطولة الدورى دون ظهور الأجانب.

وغادر خماسى الدراويش الأجنبى التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا" إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى، وعاد الغينى بيكيتى سيلفا للإسماعيلية وانتظم فى تدريبات فريقه فيما يقترب شيلونجو من العودة بينما لايزال مصير كادو وهمام وفخر غامضاً.

وسجل كادو هدفاً واحداً فى آخر مباراة للدراويش أمام الجونة، بالإضافة لهدف آخر فى لقاء ودى بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى أول تدريب بالنادى ، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو" قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى لمدة 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع ولكن بتعاقد جديد، وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب

تلقى الأوغندى باتريك كادو، مهاجم الإسماعيلى، عرضاً للعودة لفريقه السابق نهضة بركان المغربى، إلا أن اللاعب رفض العرض مرحباً بالاستمرار مع الدراويش لرغبته فى البقاء بمصر وعدم الانتقال لأى دورى آخر فى الوقت الحالي.