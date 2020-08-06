شكرا لقرائتكم بعد الهانى سليمان.. أزمة جديدة بين حراس مرمى سموحة فى لقاء طنطا الودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدثت أزمة بين حراس مرمى سموحة خلال اللقاءين الوديين اللذان خاضهما الفريق أمام طنطا بالأمس فى أخر الاستعدادات لعودة الدورى المقرر إنطلاقه مساء اليوم بمواجهة الزمالك والمصرى المؤجلة من الجولة الرابعة عشر .

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وتعود القصة أن عمر صلاح الحارس البديل للهانى سليمان قام بحراسة عرين سموحة فى اللقاء الأول ، وكان أحمد الشيخ الحارس الثالث قد حصل على وعد مسبق من أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الفريق بأنه سيحصل على فرصة فى لقاءيى طنطا ، وبالفعل قام بإجراء عمليات الإحماء، إلا أن الهانى سليمان جاء له وقال أنه سيقف الشوط الثانى فى المباراة الثانية لأبناء السيد البدوى فرد عليه الشيخ قائلا " يبقى أنا اللى هاقف الشوط الأول " ، إلا أنه فوجئ بأحمد ناجى يقوم بالنداء على حسين تيمور الحارس الرابع الأمر الذى أدى فى النهاية لمغادرة أحمد الشيخ لأرض الملعب تاركا شنطته داخل غرفة خلع الملابس ومؤكدا للمقربين أنه لن يعود مرة أخرى لسموحه .

يذكر أن الهانى سليمان تعرض لعقوبة من اتحاد الكرة بالإيقاف لمدة 3 مباريات والغرامة 50 ألف جنيه بعد تعديه بالضرب على أحمد رفعت صانع ألعاب الإتحاد السكندرى فى إحدى المباريات الودية