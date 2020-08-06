شكرا لقرائتكم اعرف كيف تؤجل مباراة فى الدوري بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة الحالات التى سوف يتخذ فيها مسئولو اتحاد الكرة قراراً بتأجيل أى مباراة بسبب إصابات كورونا ، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت أف إم :" تأجيل أى مباراة بسبب كورونا سيكون فى حالة إصابة عدد كبير من اللاعبين أو ظهور حالات طارئة أو وجود مايؤثر على صحة وأمان الفريقين لذا سوف نتخذ على الفور قراراً بتأجيل المباراة".

ويضيف سلطان :" الوضع الصحى فى مصر أصبح فى تحسن كبير وهذا ماتعكسه الارقام اليومية لإصابات كورونا فى مصر ، يهمنى بالدرجة الاولى عدد الوفيات فهناك انخفاض كبير فى معدل الوفيات وهذا مؤشر جيد للغاية ، ومع ذلك ينبغى أن يستمر الحذر وعدم التهاون حتى تمر الجائحة دون خسائر أكبر"

وتابع رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة:" لجنة المسابقات تسابق الزمن لوضع جدول مباريات القسم الثانى وسنجرى المسحة للاعبين والاجهزة الفنية لاندية القسم الثانى الاسبوع المقبل تمهيداً لعودة المسابقة مثلما حدث مع الدوري الممتاز".

وأصدرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بياناً رسمياً، منذ قليل، بمناسبة عودة مسابقة الدورى اليوم بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت خلاله تقديم الشكر لكل الجهات المعنية لعودة الحياة الطبيعية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووعدت بتحقيق العدالة لإنهاء المسابقة فى موعدها.

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وجاء نص البيان كالتالى: "بمناسبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الهيئات ذات الصلة وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء على قرار عودة النشاط الرياضي ، كما يخص بالشكر كل من وزيري الشباب والرياضة والصحة وجميع الجهات والهيئات ذات الصلة التي سارعت للاستجابة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تعود الحياة مجددا مع الإلتزام بتقديم كافة أنواع الرعاية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يذكر بكل فخر واعتزاز ما أنجزته الدولة المصرية لنصل إلى هذه الحالة الإيجابية في وقت ظن فيه الكثيرون استحالة هذه العودة مجددا ، ونحن نذكر ذلك فإننا في الوقت نفسه ننعي كل ضحايا هذا الفيروس اللعين ونشد على أيدي أحبائهم .

كما يهم الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه المناسبة التأكيد على عودة المسابقة الأولى المحلية للكرة المصرية بكامل وهجها وعزمه الأكيد على انهائها بإذن الله بكل جدية واحترام للكرة المصرية التي تستحق من جميع العاملين بها أن تتضافر جهودهم لتحقيق هذا الهدف.

إن هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به مسابقة الدوري لهذا الموسم 19-2020 لن يثني الاتحاد المصري أو أي من لجانه وإدارته التي تشارك في تنظيم المسابقة عن التمسك بمبادئ العدالة والنزاهة التي بدأت على أسسها ، وفي مقدمتها سريان جميع العقوبات المفروضة قبل التوقف الاضطراري للنشاط.