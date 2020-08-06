شكرا لقرائتكم سلطان: عقوبات مشددة على المتهاونين فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، على أن اللجنة الطبية تدرس بالتنسيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة لتحديد عقوبات على كل من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ويعرض نفسه وغيره للإصابة بالفيروس ، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت أف أم :"بذلنا مجهود كبير لعودة المسابقة ونتمنى انهاؤها بشكل ناجح ، والمسحة الاخيرة لكل الاندية سلبية بدرجة كبيرة بإستثناء بعض الحالات البسيطة وجاءت نتيجة مسحة الانتاج الحربى سلبية بتعافى 18 فرد تعرضوا للإصابة بكورونا داخله وكذلك مديره الفنى مختار مختار تعافى من الفيروس".

وتابع محمد سلطان :"سلمنا كل الاندية كتيب ارشادى وسنجرى فحص لكل اللاعبين والاجهزة الفنية قبل دخول الملعب ولابد ان يلتزم الجميع بالتباعد الاجتماعى وارتداء الماسك وكذلك الاماكن المخصصة للمصورين مع ضرورة عدم التصافح ودخول الفرق سيكون كل فريق تلو الاخر وليس معاً ، وسيكون هناك سلام جمهورى بهدوء".

ويضيف رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة :" ندرس بالتنسيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة لتحديد عقوبات على كل من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ويعرض نفسه وغيره للإصابة بالفيروس ، نحدد نوع المخالفات المتوقع حدوثها وعقابها وكذلك عقوبات التقصير فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية لإجبار جميع عناصر المنظومة على الالتزام خوفاً من العقوبات المشددة المنتظر توقيعها على المتهاونين".

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وأصدرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بياناً رسمياً، منذ قليل، بمناسبة عودة مسابقة الدورى اليوم بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت خلاله تقديم الشكر لكل الجهات المعنية لعودة الحياة الطبيعية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووعدت بتحقيق العدالة لإنهاء المسابقة فى موعدها.

وجاء نص البيان كالتالى: "بمناسبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الهيئات ذات الصلة وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء على قرار عودة النشاط الرياضي ، كما يخص بالشكر كل من وزيري الشباب والرياضة والصحة وجميع الجهات والهيئات ذات الصلة التي سارعت للاستجابة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تعود الحياة مجددا مع الإلتزام بتقديم كافة أنواع الرعاية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية

إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يذكر بكل فخر واعتزاز ما أنجزته الدولة المصرية لنصل إلى هذه الحالة الإيجابية في وقت ظن فيه الكثيرون استحالة هذه العودة مجددا ، ونحن نذكر ذلك فإننا في الوقت نفسه ننعي كل ضحايا هذا الفيروس اللعين ونشد على أيدي أحبائهم .

كما يهم الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه المناسبة التأكيد على عودة المسابقة الأولى المحلية للكرة المصرية بكامل وهجها وعزمه الأكيد على انهائها بإذن الله بكل جدية واحترام للكرة المصرية التي تستحق من جميع العاملين بها أن تتضافر جهودهم لتحقيق هذا الهدف.

إن هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به مسابقة الدوري لهذا الموسم 19-2020 لن يثني الاتحاد المصري أو أي من لجانه وإدارته التي تشارك في تنظيم المسابقة عن التمسك بمبادئ العدالة والنزاهة التي بدأت على أسسها ، وفي مقدمتها سريان جميع العقوبات المفروضة قبل التوقف الاضطراري للنشاط.