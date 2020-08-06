شكرا لقرائتكم الخطيب يقترب من رئاسة بعثة الأهلي في المغرب لمواجهة الوداد بأبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من رئاسة بعثة الفريق في المغرب خلال مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ومن المقرر أن يُعلن مجلس الأهلي رئيس البعثة خلال الايام المقبلة لكن المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تُشير إلى أن الخطيب سيكون هو رئيس بعثة الفريق في هذه المباراة المرتقبة والتى يتطلع خلالها الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل مهمة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة.

وأعلن الإتخاد الافريقي أن مباراة الذهاب ستقام بالمغرب أحد يومي 25 و 26 سبتمبر المقبل فيما تقام مباراة العودة يوم 2 أو 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة وحدد الأهلي يوم 3 أكتوبر موعداً لمباراة العودة بإستاد القاهرة وينتظر الأحمر وصول الموافقة الأمنية لإقامة اللقاء في إستاد القاهرة فيما لم يُحدد النادي المغربي موعد مباراتة الذهاب حتى الأن.

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الخطيب كان قد ترأس بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا خلال مباراة صن داونز يوم 7 مارس الماضي بأياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتى أنتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الأحمر لنصف نهائي البطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

ويعود الأهلي لمنافساته المحلية الأحد المقبل بمواجهة أنبي في اللقاء المؤجل من الجولة 14 للدوري الممتاز بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورنا.