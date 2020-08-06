شكرا لقرائتكم اتحاد الملاكمة يستقر على فصل منافسات السيدات عن الرجال كإجراء إحترازى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم على فصل منافسات السيدات عن الرجال فى إنطلاق الموسم الجديد كإجراء إحترازى للوقاية من فيروس كورونا ، خاصة أن بطولات الملاكمة كانت تشهد منافسة السيدات و الرجال معا .

و أشار غنيم إلى إرسال الإجراءات الإحترازية لجميع الأندية التابعة للإتحاد من أجل دراستها لتنفيذها قبل إنطلاق الموسم الجديد .

كشف رئيس إتحاد الملاكمة، عن إرسال تصنيف الأندية الخاص بالموسم المحلى 2019 / 2020 للجنة الأولمبية المصرية من أجل مراجعته تمهيدا لتحديد موعد للجمعية العمومية العادية .

Advertisements

يأتى ذلك بعدما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية، واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التى من حقها المشاركة فى الجمعيات العمومية وذلك فى حال انتهاء الموسم الرياضى 2019 / 2020.

ونجح إتحاد الملاكمة فى إنهاء الموسم المحلى قبل إيقاف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا و بالتالى يعتبر من أوائل الإتحادات التى أرسلت التصنيف ، مشيرا إلى أن تحديد موعد إنطلاق الموسم المحلى الجديد فور الإنتهاء من العمومية .