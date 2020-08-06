شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض اقتراحا بإعارة أليو بادجي وكريم نيدفيد ومحمد محمود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي إعارة السنغالي اليو بادجي وكريم نيدفيد ومحمد محمود ثلاثي الفريق في الموسم الجديد، بعد أن ظهر ذلك المقترح خلال الساعات الماضية، لاسيما وأن إعارة بادجي ستمكن الإدارة الحمراء من التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، فيما جاء التفكير في اعارة نيدفيد ومحمد محمود نظراً لعدم مشاركتهما مع الفريق منذ فترة طويلة فالأول يعاني من إصابة كبيرة في الركبة أبعدته عن الفريق منذ قرابة الموسم ونصف، بينما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية منذ 9 أشهر.

وتعافى محمد محمود من الإصابة بشكل كامل فيما لازال كريم نيدفيد يخضع للعلاج الطبيعي تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويرى مسئولو الأهلي أن هناك حاجة فنية لمحمد محمود وكريم نيدفيد خاصة وأنهما يجيدان اللعب في أكثر من مركز ويمنحان المدير الفني خيارات فنية كثيرة، في الوقت الذي لم يحصل اليو بادجي على الفرصة بشكل كامل خاصة وأنه انتقل للفريق في الميركاتو الشتوي الماضي ولم يحصل على الفرص المناسبة لتفشي فيروس كورونا في مصر والعالم وتوقف النشاط الكروي منذ شهر مارس الماضي.

فى شأن مختلف، وافقت الجهات الأمنية على طلبي ناديي المصري وطنطا بإقامة مباريات كل منهما في الإسكندرية ، وعلى ذلك قامت إدارة المسابقات بإدراج الملاعب الجديدة في الجدول مع تعديل في موعد مباراة مصر للمقاصة والجونة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمشاهدة أكبر عدد من المباريات.

وفيما يلي التعديلات التي تمت:-

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حرس الحدود والمصري (يوم ١٠ أغسطس، الساعة ٤ على استاد الجيش برج العرب)

طنطا وحرس الحدود (يوم ١٨أغسطس الساعة ٤ على استاد الجيش ببرج العرب)

مصر للمقاصة والجونة (يوم ١٨ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد المقاولون العرب)

الاتحاد والمصري (يوم ١٨ أغسطس الساعة ٩ على ستاد الجيش ببرج العرب)

المصري ومصر للمقاصة (يوم ٢٢ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد الجيش ببرج العرب)

اف سي مصر والمصري (يوم ٢٦ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد الجيش ببرج العرب)

طنطا والاسماعيلي (يوم ٢٧ اغسطس الساعة ٩ على استاد الاسكندرية).

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى حيث يواصل الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى كارتيرون استعداداته لاستئناف منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التى جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيلتقى الزمالك مع المصرى، فى الثامنة من مساء غدا، الخميس، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.