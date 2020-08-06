انتر ومانشستر يونايتد وكوبنهاغن وشاختار إلى ربع النهائي

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باريس: بلغت أندية انتر الايطالي، مانشستر يونايتد الانكليزي، كوبنهاغن الدنماركي وشاختار دونيتسك الاوكراني ربع نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، الذي استأنف نشاطه الأربعاء بعد توقف اكثر من أربعة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتغلب انتر على خيتافي الاسباني 2-صفر على ارض محايدة في المانيا لعدم اقامة مباراة الذهاب بينهما قبل وقفة كورونا، فيما قلب يونايتد تأخره امام ضيفه لاسك لينتس النمسوي الى 2-1 معززا فوزه الكبير ذهابا 5-صفر.

وبلغ كوبنهاغن دور الثمانية بعد فوزه بثلاثية نظيفة على باشاك شهير التركي معوضا خسارته ذهابا صفر-1، فيما كرّر شاختار بطل 2009 فوزه على فولفسبورغ الألماني 3-صفر (2-1 ذهابا).

ويلعب يونايتد في ربع النهائي مع كوبنهاغن، فيما يلتقي شاختار مع فرانكفورت الألماني او بازل السويسري اللذين يتواجهان الخميس.

وقبل توقف المنافسات في آذار/مارس الفائت، أقيمت ست مواجهات من أصل ثماني في ذهاب الدور ثمن النهائي، إذ حال فيروس "كوفيد-19" دون إقامة المواجهتين الايطالية-الاسبانية بين انتر وخيتافي من جهة، وروما واشبيلية من جهة أخرى، حيث كان البلدان من أكثر المتضررين من الجائحة ما أدى الى إغلاق الحدود ببينهما وبالتالي تعذر سفر الفرق.

واتخذ الاتحاد الاوروبي للعبة "ويفا" قرارا في شهر تموز/يوليو الفائت بإقامة مباريات الاياب المتبقية من الدور ثمن النهائي في ملاعب الاندية الخاصة بها، باستثناء لقاءي انتر مع خيتافي وروما مع اشبيلية، اللذين سيحسمان بلقاء واحد في ألمانيا بنظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة، على أن تستكمل المنافسات على هذا النحو في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية اعتبارا من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في 21 آب/أغسطس.

على ملعب "فلتنس ارينا" التابع لنادي شالكه الالماني، دخل انتر بطل المسابقة ثلاث مرات آخرها عام 1998 والذي أنهى الموسم وصيفا ليوفنتوس في الدوري الايطالي مرشحا للفوز، بقيادة نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل ستة أهداف في "سيري أ" منذ استئناف المنافسات.

وحاول فريق المدرب انتونيو كونتي الاستفادة من المستوى السيئ الذي ظهر فيه خيتافي الفائز على أياكس أمستردام الهولندي في دور الـ32، منذ عودة "الليغا"، محققا فوزا يتيما في 11 مباراة وحاصدا ثماني نقاط ما جعله ينهي الموسم ثامنا ليفشل في التأهل القاري، بعد أن كان رابعا قبل التوقف ومنافسا قويا على أحد مراكز دوري الابطال.

كان خيتافي الافضل والاكثر خطورة في اول ثلث ساعة، بيد ان رجال كونتي بدأوا بالتحسن والاقتراب من مرمى دافيد سوريا.

ونجح لوكاكو بكسر حاجز التعادل عندما ترجم تمريرة بعيدة من اليساندرو باستوني سددها في الزاوية البعيدة من حدود المنطقة الصغرى (33)، رافعا رصيده الى 30 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم. وهذه المرة الثامنة تواليا يسجل لوكاكو في المسابقة، معادلا رقم الانكليزي ألن شيرر في 2005.

وحصل خيتافي على فرصة ذهبية للمعادلة من ركلة جزاء اثر لمسة على الاوروغوياني دييغو غودين، بيد ان خورخي مولينا اهدرها (76). ومن اصل اربع ركلات جزاء واجهها حارس انتر سمير هندانوفيتش في المسابقة، صد السلوفيني ثلاث ركلات والرابعة اليوم.

وفي نهاية المباراة، سجل الدنماركي كريستيان اريكسن الهدف الثاني بعد ثوان من نزوله اثر خطأ دفاعي (83).

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ونجح انتر بالتأهل لربع نهائي مسابقة قارية للمرة الاولى منذ دوري الابطال 2011 عندما خسر امام شالكه.

يونايتد يفوز بغياب نجومه

في المباراة الثانية على ملعب "اولد ترافورد" وبغياب عدد من اساسييه على غرار البرتغالي برونو فرنانديش والفرنسي بول بوغبا وماركوس راشفورد، تلقى يونايتد هدف السبق بتسديدة لولبية بعيدة من ميكايل فيزينغر سكنت المقص الايسر لمرمى الحارس الارجنتيني سيرخيو روميرو (55)، ليهز شباك يونايتد للمرة الاولى على ارضه هذا الموسم في المسابقة.

لكن جيسي ليغارد عادل الكفة سريعا كاسرا مصيدة التسلل ومسددا ارضية وهو منفرد بين قدمي الحارس (57). وهذه اول مرة منذ كانون الاول/ديسمبر 2018 يسجل لينغارد في مباراتين تواليا.

وقبل نهاية المباراة، حسم المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال الفوز بعد قليل من نزوله بمجهود فردي داخل المنطقة وتسديدة ارتدت من الحارس الى الشباك (87)، رافعا رصيده الى 23 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ورغم خسارته في الدور نصف النهائي من كأس انكلترا أمام تشلسي، إلا أن فريق "الشياطين الحمر" قدم مستويات كبيرة في الدوري لاسيما منذ وصول فرنانديش من سبورتنيغ في يناير الفائت، إذ لم يخسر أيا من مبارياته الاربع عشرة الاخيرة في الدوري بما فيها تسع بعد الاستئناف.

وأنهى يونايتد الموسم في المركز الثالث على حساب تشلسي وليستر بعد أن كان خامسا عند توقف المنافسات.

كوبنهاغن يقلب تأخره

في العاصمة الدنماركية، افتتح المهاجم الشاب يوناس ويند التسجيل باكرا برأسية إثر عرضية عن الجهة اليمنى للاوروغوياني غييرمو فاريلا (4)، قبل أن يضاعف النتيجة عبر ركلة جزاء انبرى لها بنجاح تحصل عليها بعد لمسة يد على محمد توبال (53).

وسجل راسموس فالك ينسن هدف الاطمئنان لأصحاب الأرض بعد ان افتك الكرة من منتصف الملعب ممرا الى ويند الذي اعادها اليه قبل ان ينطلق ويطلق كرة زاحفة من خارج المستطيل إلى يسار الحارس ميرت غونوك (63).

وفي مباراة أخرى، انتظر شاختار حتى الدقيقة 89 ليسجل الهدف الاول عبر البرازيلي الاصل جونيور مواريس الذي تابع عرضية البرازيلي دودو من داخل المنطقة صاروخية في الشباك.

وسجل الإسرائيلي مانور سولومون الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة من يهفين كونوبليانكا الى داخل المنطقة اسكنها في شباك الحارس البلجيكي كوين كاستيلز (90+1).

واختتم مواريس التسجيل بعدما افتك الكرة من الخصم وواصل طريقه نحو المرمى (90+3).

واكمل شاختار اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 إثر طرد مباشر للجورجي دافيت خوشولافا، قبل ان يحذو حذوه الاميركي جون بروكس من جانب الضيوف بعد دقيقتين فقط لتلقيه بطاقة صفراء ثانية (70).