شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إعجاز الثانوية العامة بارقة أمل للكرة المصرية.. والهضبة "دماغه متكلفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، جماهير الكرة المصرية بعودة بطولة الدورى بعد توقف دام خمسة أشهر كاملة بسبب جائحة كورونا، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "حمد الله على سلامة الكرة المصرية، مبروك عودة الدورى بعد توقف طويل، مبروك عودة المسابقة الأهم فى مصر، مبروك لكل من قبل التحدى وصمد وأصر على عودة الروح لجسد الكرة المصرية".

وأضاف شوبير:" طوال أزمة كورونا كان الحديث ينحصر عن ضرورة إلغاء المسابقة ولكن الدولة المصرية رفضت وأصرت على عودة الأنشطة الرياضية مثلما فعلت فى المنظومة التعليمية حينما أصرت على إقامة امتحانات الثانوية العامة رغم وابل الهجوم الذى تلقاه الدكتور طارق شوقى وزير التعليم الذى تحمل بجلد وصبر موجة الهجوم، ومع ذلك خاض الطلاب الامتحانات وظهرت النتيجة ولم تكن هناك إصابات رغم كثرة عدد الطلاب الذى وصل لـ 600 ألف طالب، ولم تكن هناك سوى حالات اشتباه بكورونا فقط، وسارت الأمور على ما يرام فيما يشبه الإعجاز، وهو ما يمنح الكرة المصرية بارقة أمل لاستكمال مسابقاتها دون خسائر".

وأشاد شوبير بأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة قائلا، "طول عمره ناجح ومجتهد وناصح وذكى ودماغه متكلفة، عامل أغنية حلوة بستايل جميل، وعاد للأغانى الوطنية اللى بتدخل القلب".

وطرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، التى يروج فيها للسياحة المصرية، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع طارق مدكور، وإنتاج موسى عيسى، وإخراج طارق العريان، وأهداها عمرو لعدد من المحافظات والمدن المصرية، حيث قام بذكر 25 محافظة ومدينة مصرية فى الأغنية، من بينها أسوان والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسيوط والشرقية وسيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والفيوم ومطروح.