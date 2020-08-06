شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين حراس مرمى سموحة فى لقاء طنطا الودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت أزمة بين حراس مرمى سموحة خلال اللقاءين الوديين اللذين خاضهما الفريق أمام طنطا بالأمس فى آخر الاستعدادات لعودة الدورى المقرر انطلاقه مساء اليوم بمواجهة الزمالك والمصرى المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة.

وبدأت القصة عندما تولى عمر صلاح الحارس البديل للهانى سليمان حراسة عرين سموحة فى اللقاء الأول، وكان أحمد الشيخ الحارس الثالث قد حصل على وعد مسبق من أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الفريق بأنه سيحصل على فرصة فى لقاءى طنطا، وبالفعل أجرى عمليات الإحماء، إلا أن الهانى سليمان جاء له وقال إنه سيشارك بالشوط الثانى فى المباراة الثانية لأبناء السيد البدوى فرد عليه الشيخ قائلا، "يبقى أنا اللى هاقف الشوط الأول"، إلا أنه فوجئ بأحمد ناجى يمنح حسين تيمور الحارس الرابع الإشارة لإجراء عمليات الإحماء فقرر الشيخ مغادرة أرض الملعب تاركا متعلقاته الشخصية داخل غرفة خلع الملابس وأكد للمقربين أنه لن يعود مرة أخرى لسموحة.

يذكر أن الهانى سليمان تعرض لعقوبة من اتحاد الكرة بالإيقاف لمدة 3 مباريات والغرامة 50 ألف جنيه بعد تعديه بالضرب على أحمد رفعت صانع ألعاب الاتحاد السكندرى فى إحدى المباريات الودية.