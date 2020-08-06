الإتحاد السكندرى يقيم معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى إقامة معسكرا مغلقا للفريق بأحد فنادق القاهرة بداية من اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها الإثنين المقبل فى تمام التاسعة مساء باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر للدورى .

وخاض الإتحاد السكندرى العديد من المباريات الودية عقب عودة النشاط بعد انحصار جائحة كورونا التى أدت لتوقف النشاط الكروى منذ منتصف مارس الماضى حيث لعب زعيم الثغر مع طنطا وسموحه اطمأن فيها المدير الفنى على مستوى اللاعبين بعد عودتهم للتدريبات بشكل منتظم بالإضافة للثنائى المحترف الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميدانى اللذان وصلا فى وقت متأخر بعد فتح الخطوط الجوية .