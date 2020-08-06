الإتحاد السكندرى يقيم معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى إقامة معسكرا مغلقا للفريق بأحد فنادق القاهرة بداية من اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها الإثنين المقبل فى تمام التاسعة مساء باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر للدورى .
وخاض الإتحاد السكندرى العديد من المباريات الودية عقب عودة النشاط بعد انحصار جائحة كورونا التى أدت لتوقف النشاط الكروى منذ منتصف مارس الماضى حيث لعب زعيم الثغر مع طنطا وسموحه اطمأن فيها المدير الفنى على مستوى اللاعبين بعد عودتهم للتدريبات بشكل منتظم بالإضافة للثنائى المحترف الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميدانى اللذان وصلا فى وقت متأخر بعد فتح الخطوط الجوية .
من ناحية اخرى أعلن مسولو الاتحاد السكندرى عن سلبية المسحة الاستثنائية التى تم سحبها أمس وقبل الودية الأخيرة أمام حرس الحدود اليوم ، وكان طلعت يوسف قد اشترط إجراء المسحة للاطمئنان على الجميع، خاصة أن المسحة السابعة أظهرت وجود ثلاث حالات، لاعبين اثنين وإدارى، ومن المفترض أن الجميع كان متواجدا معهم خلال الأيام الأخيرة وقبل إجازة العيد مباشرة، لذلك فضل طلعت يوسف عمل المسحة للاطمئنان على الجميع .
واطمأن محمد مصيلحى رئيس النادى بمكالمة تليفونية مع طلعت يوسف المدير الفنى على الحالة المعنوية والفنية للاعبين قبل انطلاق مسابقة الدورى الممتاز.
وقال عمرو الاشلم طبيب الفريق ان حالة اللاعبين والادارى مطمئنة للغاية وفى تحسن .
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