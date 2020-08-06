شكرا لقرائتكم خبر عن يا أهلا بالمعارك الكروية.. عودة الدورى المصرى بعد توقف 148 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الدورى المصرى للحياة بدءا من اليوم، الخميس، عندما يلتقى الزمالك مع المصرى فى المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري، بعد توقف دام 148 يوما منذ آخر مباراة فى الإيجبشيان ليج يوم 11 مارس، قبل أن تتخذ السلطات التنفيذية فى الدولة قرارا بتجميد كل الأنشطة بما فيها الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا، التى اجتاحت غالبية دول العالم، وتسببت فى تعليق المسابقات الكروية لفترات طويلة، قبل أن تعود مجددا الليلة.

ويعود الدورى بعد فترة من الظلام التى حرم فيه محبو وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم من متابعة معشوقتهم الأولى كرة القدم، فى ظل حالة التجميد التى طالت مختلف البلدان، قبل أن تعود رويدا رويدا منذ مايو الماضى وحتى الآن، وهو ما تبعه استعداد الفرق وسط حالة من الحذ والاحتياط اللازم، خشية من العدوى من الفيروس الخطير، خاصة بعد ظهور عدد غير قليل من الإصابات بين فرق الدورى المصري.

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على جانب آخر، تقرر انضمام الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك الى معسكر الفريق المقام حاليا فى برج العرب، عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها الثنائى عقب وصولهما اليوم من المغرب، حيث تأخر وصول الثنائى للقاهرة لعدة مرات مما أدى لغيابهما عن مباراة الغد امام المصرى ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري.

من ناحية أخري، طلب المغربى خالد بو طيب مهاجم الزمالك السابق، الحصول على 200 ألف دولار من الزمالك اضافية على مستحقاته المالية، بداعى وجود بند فى عقده بالحصول على هذا المبلغ كمنحة تعاقد، وجاء طلب بو طيب كشرط للموافقة على التنازل عن قضيته ضد نادى الزمالك .

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن خالد بو طيب يزعم ان عقده يحتوى على بند بالحصول على 200 ألف دولار منحة تعاقد بخلاف مقدم العقد، وتمسك اللاعب بالحصول على البند كاملا للموافقة على التصالح مع الزمالك رغم رغم تحويل مستحقاته المتأخرة فى حسابه البنكى .

وأضاف المصدر ان بو طيب رفض التصالح مع الزمالك رغم سداد كل مستحقاته المتأخرة، وتمسك بالحصول على منحة التعاقد من أجل الموافقة على التنازل عن قضيته ضد الزمالك.

وينتظر مسئولو الزمالك تنازل اللاعب عن الشكوى خاصة انه حصل على مستحقاته المتاخرة ولديها ما يفيد كافة مستحقات المهاجم المغربي، حيث من المتوقع ان تصدر المحكمة الرياضية الدولية حكمها فى شكوى اللاعب خلال الفترة المقبلة ويجهز مسئولى الابيض كافة المستندات التى ترجح كفة الزمالك.