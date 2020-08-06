شكرا لقرائتكم خبر عن متى يقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة فى الدورى بسبب كورونا؟.. اللجنة الطبية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، الحالات التى سيتخذ فيها مسئولو اتحاد الكرة قراراً بتأجيل أى مباراة بسبب إصابات كورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تأجيل أى مباراة بسبب كورونا سيكون فى حال إصابة عدد كبير من اللاعبين أو ظهور حالات طارئة أو وجود ما يؤثر على صحة وأمان الفريقين، لذا سوف نتخذ على الفور قراراً بتأجيل المباراة".

وأضاف سلطان، "الوضع الصحى فى مصر أصبح فى تحسن كبير، وهذا ما تعكسه الأرقام اليومية لإصابات كورونا فى مصر، يهمنى بالدرجة الأولى عدد الوفيات، فهناك انخفاض كبير فى معدل الوفيات وهذا مؤشر جيد للغاية، ومع ذلك ينبغى أن يستمر الحذر وعدم التهاون حتى تمر الجائحة دون خسائر أكبر."

وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، "لجنة المسابقات تسابق الزمن لوضع جدول مباريات القسم الثانى وسنجرى المسحة للاعبين والأجهزة الفنية لأندية القسم الثانى الأسبوع المقبل تمهيداً لعودة المسابقة مثلما حدث مع الدورى الممتاز".

وأصدرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بياناً رسمياً، بمناسبة عودة مسابقة الدورى اليوم بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت خلاله تقديم الشكر لكل الجهات المعنية لعودة الحياة الطبيعية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووعدت بتحقيق العدالة لإنهاء المسابقة فى موعدها.

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وجاء نص البيان كالتالى: "بمناسبة استئناف مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم يتوجه الاتحاد المصرى لكرة القدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الهيئات ذات الصلة وفى مقدمتها رئيس مجلس الوزراء على قرار عودة النشاط الرياضى، كما يخص بالشكر كل من وزيرى الشباب والرياضة والصحة وجميع الجهات والهيئات ذات الصلة التى سارعت للاستجابة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن تعود الحياة مجددا مع الإلتزام بتقديم كافة أنواع الرعاية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

إن الاتحاد المصرى لكرة القدم وهو يذكر بكل فخر واعتزاز ما أنجزته الدولة المصرية لنصل إلى هذه الحالة الإيجابية فى وقت ظن فيه الكثيرون استحالة هذه العودة مجددا، ونحن نذكر ذلك فإننا فى الوقت نفسه ننعى كل ضحايا هذا الفيروس اللعين ونشد على أيدى أحبائهم .

كما يهم الاتحاد المصرى لكرة القدم بهذه المناسبة التأكيد على عودة المسابقة الأولى المحلية للكرة المصرية بكامل وهجها وعزمه الأكيد على انهائها بإذن الله بكل جدية واحترام للكرة المصرية التى تستحق من جميع العاملين بها أن تتضافر جهودهم لتحقيق هذا الهدف.

إن هذا الظرف الاستثنائى الذى مرت به مسابقة الدورى لهذا الموسم 19-2020 لن يثنى الاتحاد المصرى أو أى من لجانه وإدارته التى تشارك فى تنظيم المسابقة عن التمسك بمبادئ العدالة والنزاهة التى بدأت على أسسها، وفى مقدمتها سريان جميع العقوبات المفروضة قبل التوقف الاضطرارى للنشاط.