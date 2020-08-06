شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يقرر فصل منافسات السيدات عن الرجال للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، على فصل منافسات السيدات عن الرجال فى انطلاق الموسم الجديد، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، خاصة أن بطولات الملاكمة كانت تشهد منافسة السيدات والرجال معا.

وأشار غنيم إلى إرسال الإجراءات الاحترازية لجميع الأندية التابعة للاتحاد من أجل دراستها لتنفيذها قبل إنطلاق الموسم الجديد .

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وكشف رئيس إتحاد الملاكمة عن إرسال تصنيف الأندية الخاص بالموسم المحلى 2019 / 2020 للجنة الأولمبية المصرية من أجل مراجعته تمهيدا لتحديد موعد للجمعية العمومية العادية .

يأتى ذلك بعدما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية، واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التى من حقها المشاركة فى الجمعيات العمومية وذلك فى حال انتهاء الموسم الرياضى 2019 / 2020.

ونجح إتحاد الملاكمة فى إنهاء الموسم المحلى قبل إيقاف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا و بالتالى يعتبر من أوائل الإتحادات التى أرسلت التصنيف ، مشيرا إلى أن تحديد موعد إنطلاق الموسم المحلى الجديد فور الإنتهاء من العمومية .