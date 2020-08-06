شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحتج رسمياً على عقوبة إيقاف الهانى سليمان 3 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، تقديم احتجاج رسمى لمجلس إدارة اتحاد الكرة ضد العقوبة الموقعة على الهانى سليمان حارس مرمى الفريق السكندرى بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد تعديه بالضرب على أحمد رفعت صانع ألعاب الاتحاد السكندرى فى إحدى المباريات الودية التى جمعت الفريقين قبل عودة استئناف الدورى.

ويصر مسئولو سموحه على إلغاء العقوبة أو تقليلها على أقل تقدير، معللين ذلك بأنها كانت فى مباراة ودية ولا يجوز إيقاف لاعب بها، إلا أن لجنة القيم باتحاد الكرة أكدت أنه من حقها توقيع أى عقوبة بعد دراسة تقرير الحكم سواء فى مباراة ودية أو رسمية.

من ناحية أخرى، أكد فرج عامر أنه لن ينفذ قراره الذى تم الإعلان عنه مؤخرًا بتغريم وتوقيع عقوبات مالية على أى لاعب يصاب بفيروس كورونا بداعى إهمال الإجراءات الطبية المتبعة، خاصة أن نادى سموحة حريص على توفير كل الأجواء الصحية للاعبيه، وقال فرج عامر لـ"الخليج 365"، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة رفض تفعيل هذا القرار وأخطر سموحة بذلك لذا لن يتم تفعيل هذا القرار.