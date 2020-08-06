شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المصري الليلة في بداية عودة المباريات الرسمية عقب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الثامنة من مساء اليوم أول مباراة رسمية في الدوري عقب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في ايقاف النشاط لما يزيد عن 100 يوما ، حيث يلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في استاد برج العرب ضمن مؤجلات الاسبوع الـ14 للدوري . مباراة اليوم تحمل أهمية كبري للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك وذلك علي الرغم من قلة فرص الزمالك في الحصول علي لقب الدوري ، حيث يرغب كارتيرون في تجربة أكبر عدد من لاعبيه وتجهيزهم من خلال المباريات الرسمية ، استعدادا للمباراة الأهم من وجهة نظر الزمالك وهي مواجهة الرجاء المغربي والمقرر لها سبتمبر المقبل في دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الفرنسي علي بعض التبديلات الاضطرارية في تشكيل الزمالك اليوم بسبب غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق ويوسف اوباما مهاجم الفريق للاصابة والمغربيان اشرف بن شرقي واوناجم لعدم جاهزيتهم لانهم لما يشاركا مع الزمالك في فترة الاعداد الأخيرة ، ومن المتوقع ان يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل يضم محمد ابو جبل في حراسة المرمي ، امامهوالرباعي حازم امام ومجمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافيو، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، امامهما شيكابالا وأحمد سيد زيزو واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد.

أما بالنسبة للمصري فقد نجح طارق العشرى المدير الفنى للفريق فى إيصال اللاعبين لأعلى فورمة للمباريات بعدما خاض معسكرا ناجحا ببرج العرب لمدة 10 أيام خاض فيه أربع مباريات واستطاع عمل توليفة جديدة من اللاعبين بالإضافة لتأهيل بعض اللاعبين المصابين على رأسهم أحمد مسعود حارس المرمى وعماد فتحى العائد من إصابة بالرباط الصليبى ، ويعول العشرى كثيرا على لاعبى الحرس القديم بصفوف الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعينه على التقدم خطوة نحو المنافسة على المربع الذهبى خاصة وأن الفريق مازال لديه مباراة أخرى مؤجلة وفى حالة الفوز بهما سيدخل بقوة زمرة الأندية التى تنافس على المربع الذهبى .

وعقد طارق العشرى أكثر من جلسة مع اللاعبين وحثهم على بذل أقصى ما فى وسعهم خلال تلك المباراة من أجل خطف الثلاث نقاط فى ظل الغيابات الكثيرة داخل صفوف الفريق الأبيض والتى تجعل المباراة فى المتناول ، فى الوقت الذى يغيب في الثنائى مفتاح طقطق وسعيدو صنبورى من المصرى لعدم الالتزام ورغبة العشرى فى وضع حد لتلك الحالة قبل الدخول فى زمرة مباريات الدورى .