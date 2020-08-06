شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. باهر المحمدى وحلم إرتداء القميص الأحمر مع إيقاف التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حلم إرتداء باهر المحمدى نجم الإسماعيلى لقميص القلعة الحمراء سيتجمد فى الميركاتو الصيفى المقبل بعدما كان قاب قوسين أوأدنى من تحقيق الحلم ، خاصة فى ظل إتفاق الأهلى و الدراويش على الإبقاء على اللاعب فى الإسماعيلية بسبب رفض جماهير الاسماعيلى اتمام الصفقة بالرغم من حاجة النادى الأهلى للاعب صاحب الخبرات ، إلا أن المسئولين فضلوا ايقاف تنفيذ اتمام هذه الصفقة خلال المرحلة المقبلة .

واستقر مسئولو النادي الأهلي بشكل نهائي على تأجيل صفقة انضمام باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي القادم، ويعد باهر المحمدى من أبرزالمطلوبين داخل النادى الأهلى فى الموسمين الأخيرين، إلا أن رغبة الإدارة الحمراء قوبلت بالرفض من قبل إدارة الإسماعيلي طوال الفترة الماضية رغم عودة المياه لمجاريها بين إدارة الناديين منذ إبرام صفقة محمود متولى فى الموسم الماضى والتى عقد الطرفان على هامشها بروتوكول تعاون.

واتفق مسئولو الإسماعيلى مع نظرائهم فى الأهلى على تأجيل إتمام صفقة باهر المحمدى، فى ظل وجود رفض داخل الشارع الإسماعيلاوى لرحيل قائد الدراويش هذا الموسم وبالتحديد للنادى الأهلي، وطلب مسئولو الإسماعيلى من الأهلى تأجيل صفقة بيع باهر للموسم المقبل، على أن يتم اعارته خارجياً لمدة موسم على أن يعود بعدها لصفوف الأهلي، أو يتم بيعه خارجياً ويقوم الأهلى بشرائه بعد ذلك على طريقة المُحلل.

ويرصد اليوم السابق لقطات للنجم باهر المحمدى فى الصور التالية

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