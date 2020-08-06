شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: "الجيش الأبيض" يضرب ركلة بداية مباراة الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن الجيش الأبيض سيقوم بركلة البداية لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى اليوم تكريماً لهم على دورهم فى جائحة كورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "سأتواجد اليوم فى برج العرب للمشاركة فى الترتيب لأول مباراة فى الدوري بزمن الكورونا بين الزمالك والمصرى، واتحاد الكرة قرر أن يقوم بركلة البداية للقاء مجموعة من الأطباء بالبالطو الأبيض سيقومون بتطهير الكرة ثم يغادرون الملعب قبل بداية المباراة فى محاولة لتكريم الجيش الأبيض الذى كان حائط الصد المنيع للمصريين فى جائحة كورونا".

وأضاف محمد سلطان، "نتائج مسحة كورونا للزمالك والمصرى وحكام اللقاء جاءت سلبية وعلى الفور تم إرسالها للجنة المسابقات لاعتماد دخول عناصر المباراة للملعب بعد التأكد من سلبية مسحاتهم وهو الأمر الذى سيكون متواجد قبل كل مباراة".

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وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، "المراقب الطبى سيكون موجود قبل مباراة الزمالك والمصرى بساعتين ليتأكد من تطهير الملعب ويتواصل مع الجهاز الطبى بالناديين أول بأول".

وتنطلق فى الثامنة من مساء اليوم أول مباراة رسمية في الدوري عقب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في ايقاف النشاط لما يزيد عن 100 يوما ، حيث يلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في استاد برج العرب ضمن مؤجلات الاسبوع الـ14 للدوري . مباراة اليوم تحمل أهمية كبري للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك وذلك علي الرغم من قلة فرص الزمالك في الحصول علي لقب الدوري ، حيث يرغب كارتيرون في تجربة أكبر عدد من لاعبيه وتجهيزهم من خلال المباريات الرسمية ، استعدادا للمباراة الأهم من وجهة نظر الزمالك وهي مواجهة الرجاء المغربي والمقرر لها سبتمبر المقبل في دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الفرنسي علي بعض التبديلات الاضطرارية في تشكيل الزمالك اليوم بسبب غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق ويوسف اوباما مهاجم الفريق للاصابة والمغربيان اشرف بن شرقي واوناجم لعدم جاهزيتهم لانهم لما يشاركا مع الزمالك في فترة الاعداد الأخيرة ، ومن المتوقع ان يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل يضم محمد ابو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومجمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافيو، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، امامهما شيكابالا وأحمد سيد زيزو واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد.