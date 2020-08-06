قراءة فى مباراة الزمالك والمصري.. التاريخ ينحاز للأبيض خلال 114 مباراة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام نظيره المصرى، مساء اليوم الخميس، فى مباراة افتتاحية للدوري المصري عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.

تقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

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وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة على النحو التالى، محمد عادل حكم ساحة، تحسين أبو السادات وأحمد حسام مساعدان، وعبد العزيز السيد حكم رابع، وأمين عمر حكم لتقنية الفيديو وأحمد حمدى مساعد حكم فيديو.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ويتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة حصدها يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ويحتل المركز الثالث بيراميدز، برصيد 32 نقطة ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.