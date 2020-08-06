التشكيل المتوقع للزمالك.. كارتيرون يفاجئ المصري بورقة هجومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن كارتيرون سيجري عدة تغييرات في التشكيل بداية من مشاركة محمد حسن في وسط الملعب بجوار التونسي الدولي فرجاني ساسي.

وتأتي مشاركة محمد حسن بدلاً من طارق حامد والذي يغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري.

وفي الجانب الهجومي، استقر كارتيرون على مشاركة إسلام جابر بعد الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة خاصة في ظل غياب الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم عن التدريبات في الفترة الأخيرة بسبب ظروف الطيران.

الورقة الأبرز الذي قد يلجأ لها كارتيرون في لقاء الليلة وهو الدفع بالصاعد أسامة فيصل ليكون بجوار مصطفى محمد في هجوم الزمالك.

وكان باتريس كارتيرون رفض الإعلان عن قائمة الفريق مفضلاً الكشف عنها في يوم اللقاء، حيث يأتي التشكيل المتوقع وفقًا للمران الأخير والذي أقيم أمس الأربعاء.

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ومن المتوقع أن يلعب الزمالك مباراة المصري البورسعيدي في لقاء الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد حسن، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، إسلام جابر

خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد المصري في المرتبة العاشرة برصيد 20 نقطة.

جدير بالذكر أن لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي تعتبر المباراة الأولى بعد قرار استئناف النشاط مجددًا عقب جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).