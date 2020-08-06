طبية اتحاد الكرة: ندرس فرض عقوبات على غير الملتزمين.. وتكريم "الأطباء" قبل لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم الاتفاق على تكريم عدد من الأطباء (الجيش الأبيض) اليوم الخميس، على هامش استئناف مسابقة دوري we المصري الممتاز بمباراة الزمالك والمصري.

ويلتقي الزمالك مع المصري في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب الجيش بستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من بطولة الدوري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" قال سلطان: "سيحضر مباراة اليوم عدد من الأطباء وسيقومون بتعقيم الكرة قبل انطلاق المباراة".

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وشدد سلطان على أن اللجنة الطبية تدرس -بالتنسيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة- تحديد عقوبات على كل من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ويعرض نفسه وغيره للإصابة بالفيروس.

وعن مسحات الأندية بالقسم الثاني، قال سلطان: "اقتربنا من إنهاء جدول مسحات الأندية على أن تبدأ من الأسبوع المقبل".

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري المصري تعود اليوم لاستئناف نشاطها بعد توقف استمر لما يقرب من 5 أشهر.