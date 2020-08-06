تقارير: طرابزون مستعد لتحمل راتب النني.. ومحاولة من بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، أن نادي طرابزون سبور التركي أبدى استعداده لتحمل راتب الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "Fanatik" التركية، أن نادي طرابزون مستعد لتحمل تكاليف راتب النني والذي يصل إلى مليون ونصف يورو من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري على سبيل الإعارة.

الصحيفة التركية أفادت، أن نادي بشكتاش يحاول هو الآخر لتجديد إعارة النني والذي لعب في صفوفه خلال الموسم المنقضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي مقابل 18 مليون يورو.

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وكانت صحيفة "الصباح" التركية، كشفت في وقت سابق أن نادي طرابزون سبور تقدم بعرض رسمي لآرسنال لضم لاعبه محمد النني على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل.

وسبق وأن كشف "الخليج 365" أن النني ليس لديه مانع في الاستمرار بصفوف بشكتاش على الرغم من تأخر راتبه.

وخاض صاحب الـ28 عامًا، 36 مباراة مع بشكتاش في الموسم المنتهي سجل من خلالها هدف وحيد وصنع أربع تمريرات حاسمة.