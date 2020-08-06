بمناسبة استئناف الدوري.. اتحاد الكرة يؤكد على تحقيق العدالة وإنهاء المسابقة بكل جدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم بسبب جائحة كورونا لن يعيق استكمال بطولة دوري we المصري مع تطبيق عاملي النزاهة والعدالة بين الأندية.

وتعود منافسات بطولة دوري we المصري لاستئناف نشاطها مساء اليوم الخميس بمباراة مؤجلة من الاسبوع الـ14 بين الزمالك والمصري.

ووجه اتحاد الكرة، الشكر والعرفان إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار عودة النشاط الرياضي، كما خص بالشكر كل من وزيري الشباب والرياضة والصحة وجميع الجهات والهيئات ذات الصلة التي سارعت للاستجابة إلى دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تعود الحياة مجددا مع الإلتزام بتقديم كافة أنواع الرعاية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

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وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر اتحاد الكرة بيانًا جاء فيه: "إن الاتحاد المصري لكرة القدم يذكر بكل فخر واعتزاز ما أنجزته الدولة المصرية لنصل إلى هذه الحالة الإيجابية في وقت ظن فيه الكثيرون استحالة هذه العودة مجددا، ونحن نذكر ذلك فإننا في الوقت نفسه ننعي كل ضحايا هذا الفيروس اللعين ونشد على أيدي أحبائهم".

وأضاف: "ويؤكد الاتحاد المناسبة على عودة المسابقة بكامل وهجها وعزمه الأكيد على إنهائها بكل جدية واحترام للكرة المصرية التي تستحق من جميع العاملين بها أن تتضافر جهودهم لتحقيق هذا الهدف".

وأتم: "هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به مسابقة الدوري لهذا الموسم 19-2020 لن يثني الاتحاد المصري أو أي من لجانه وإدارته التي تشارك في تنظيم المسابقة عن التمسك بمبادئ العدالة والنزاهة التي بدأت على أسسها ، وفي مقدمتها سريان جميع العقوبات المفروضة قبل التوقف الاضطراري للنشاط".

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك والمصري ستقام في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.