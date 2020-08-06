الزمالك يقص شريط عودة الدوري.. تعرف على أبرز مباريات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يستأنف اليوم الخميس، مباريات مسابقة دوري we المصري حيث يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعطى الضوء الأخضر حول استئناف النشاط المحلي مجددًا بعد توقف دام خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعلى الصعيد الأوروبي، يقام عدد من المباريات النارية في بطولة الدوري الأوروبي، حيث سيواجه المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني منافسه وولفرهامبتون الإنجليزي.

مباراة نارية أخرى ستقام ضمن منافسات دور الـ16 من خلال مواجهة إشبيلية الإسباني ضد فريق العاصمة الإيطالية روما.

وفي مسابقة الدوري المغربي، يواجه الوداد البيضاوي منافسه نهضة بركان ضمن حسابات الأسبوع الـ20.

ويٌعد الوداد منافس الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث من المقرر أن يتقابل الطرفين في دور نصف النهائي خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر على أن تقام موقعة الإياب في الثالث من أكتوبر بالقاهرة.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري we المصري

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الزمالك × المصري البورسعيدي .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- الدوري الأوروبي

باير ليفركوزن × جلاسكو رينجرز .. الموعد 6:55 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

إشبيلية × روما .. الموعد 6:55 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

وولفرهامبتون × أولمبياكوس .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

بازل × آينتراخت فرانكفورت .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري المغربي

نهضة بركان × الوداد البيضاوي .. الموعد 11 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس.