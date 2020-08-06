الدوري يعود بعد غياب 148 يومًا

بعد غياب استمر 148 يومًا تعود عجلة الدورى الممتاز للدوران من جديد بعد التوقف الطويل الذي قارب الخمسة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي بصفة عامة وليس كرة القدم فقط.
يستأنف فريق الزمالك مشواره بالمسابقة بلقاء مهم اليوم أمام نظيره المصرى البورسعيدى فى مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة، التي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءًعلى ستاد الجيش ببرج العرب.
ويدخل الزمالك المباراة، وهو فى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد ٣١ نقطة، بينما يحتل المصرى المركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة.
وكان الزمالك أنهى الدور الأول في المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة جمعها من ١٦ مباراة، حقق الفوز فى ٩ منها وتعادل فى ٤، وخسر ٣ مواجهات.
ورفض مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، استكمال المسابقة في ظل عدم انتهاء وباء كورونا قبل ان يعرض الأمر على الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي وافق على استكمال المسابقة، رغم قناعته بعدم أهميتها إلا أنه قرر استغلال مباريات الدوري في الإعداد لنصف نهائي دوري الأبطال، وأيضًا لعدم تعرض الفريق لعقوبات من الكاف بحرمانه من المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل وهي الاسباب نفسها التي جعلت أعضاء الجمعية العمومية للنادي يوافقون على استكمال المسابقة من أجل المشاركة دوري الأبطال.
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