الليلة.. الدوري يعود " للحياة " بمواجهة بين الزمالك والمصري

تنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، صافرة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة 14 ضمن مسابقة الدورى المصرى، العائد بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

وتوقفت بطولة الدورى 5 أشهر بسبب انتشار الفيروس، لكنها عادت بقرار من مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

خاض الزمالك 16 مباراة فى الدورى، ويحتل المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد

31 نقطة، لكن فى نهاية الموسم سيتم خصم 3 نقاط من رصيده لانسحابه رسميًا من مباراة الأهلى.

بينما يأتى المصرى فى المركز 10 فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة، ويأمل الفريق البورسعيدى فى تحقيق انتصار يعينه على التقدم فى الجدول.

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ويفقد الزمالك المتوج بلقبى السوبر المصرى والإفريقى فى فبراير الماضى عناصر مهمة فى صفوفه، من أبرزها الثنائى طارق حامد ويوسف أوباما للإصابة.

ويأمل الزمالك فى تحقيق فوز يقربه من بيراميدز الثالث برصيد 32 نقطة والمقاولون الثانى برصيد 33 نقطة وكلاهما خاض مباراتين أكثر من الأبيض.

ويتعامل الزمالك مع المباريات المتبقية فى مسابقة الدورى كإعداد قوى لمباراتى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا ضد الرجاء المغربى، بالإضافة إلى محاولاته فى العودة للمنافسة ومطاردة الأهلى قمة نحو قمة الترتيب.