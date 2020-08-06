رياضة | الاتحاد السكندري يرغب في ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يرغب في ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي الاتحاد السكندري، في الحصول على خدمات أحمد رفعت، جناح الفريق والمعار من صفوف الزمالك، واستمراره مع الفريق فى الموسم الجديد.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أحمد رفعت أبدى رغبته في الاستمرار مع الاتحاد، في حال موافقة إدارة القلعة البيضاء.

وتابعت التقارير، أن رفعت يرغب في الاستمرار مع الاتحاد، من أجل الاستمرار في المشاركة.

ويتمسك طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد، على ضم أحمد رفعت بصورة نهائية، باعتباره واحد من العناصر المهمة والأساسية بالفريق.