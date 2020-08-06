رياضة | باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجمه قبل مباراة أتلانتا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجمه قبل مباراة أتلانتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف باريس سان جيرمان مساء أمس الأربعاء عن إصابة نجمه الإيطالي ماركو فيراتي بعد تعرضه لكدمة قوية في ربلة ساقه اليمنى في المباراة الودية أمام سوشو، قبل أيام قليلة من مباراة أتلانتا بدوري الأبطال.

وقال المدرب الألماني لسان جيرمان، توماس توخيل، خلال مؤتمر صحفي: "علينا الآن الانتظار (لمعرفة مدى خطورة إصابة فيراتي). لا أعلم كثيرا بشأن التشخيص ولكننا قلقون"، وذلك بعد البيان الطبي للفريق الذي أشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن تطور إصابة فيراتي في الساعات الـ72 المقبلة".

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ولكن إذاعة "RMC" الفرنسية، توقعت أن يغيب فيراتي بسبب تلك الكدمة، عن مواجهة أتلانتا المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وردا على سؤال عما إذا سيكون كيليان مبابي، المصاب بأربطة كاحله، متاحا للمباراة أمام أتلانتا، قال توخيل: "صراحة، ليست لدي أدنى فكرة"، مشيرا إلى أن فترة الشفاء قصيرة جدا بالنسبة للإصابة التي تعرض لها بطل العالم.

وتابع المدرب الألماني مع ابتسامة مريرة: "أشاهد كيليان يوميا في مركز التدريبات، يعمل كثيرا مع المعالجين الفزيائيين، قرابة 24 ساعة يوميا".